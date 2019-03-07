راشد بن سعود : رمز للتضامن والتسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين حماة «شعلة الأمل» التي وصلت أمس إلى أم القيوين في مسيرتها عبر إمارات الدولة والمنظمة تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 الذي تستضيفه دولة الإمارات في 14 مارس الجاري.

كان في الاستقبال إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين والعميد وليد سالم الشامسي رئيس اللجنة العليا التنفيذية المنظمة ل «شعلة الأمل» والعقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين ورئيس اللجنة الأمنية لشعلة الأمل في إمارة أم القيوين وعدد كبير من مديري الدوائر الحكومية والمحلية وكبار المسؤولين إلى جانب المديرين العاملين ومديري الإدارات والضباط بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين.

وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ب «شعلة الأمل» التي تستضيفها دولة الإمارات ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، مثمناً سموه الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في شتى المجالات، وخاصة في المجال الإنساني لبناء وبث التسامح والتلاحم بين كافة المجتمعات في العالم.

وأشار سموه إلى أن «شعلة الأمل» تؤكد على نهج الإمارات الراسخ، حيث تمثل رمزاً عالمياً للتضامن والاحترام والأخوة والتنوع، فهي تجسد رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات الداعمة للتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، إضافة إلى أنها رسالة حقيقية لإبراز قدرة أصحاب الهمم على أداء دور أساسي ومهم في المجتمع. وبدأ الاحتفال بوصول سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين لمنصة الاحتفال بميدان الشهداء ليستقبل حملة شعلة الأمل، التي قام سموه بإيقادها، ليتبعها السلام الوطني لدولة الإمارات حيث كان في استقبال الشعلة فرقة موسيقى الشرطة وبحضور جماهيري كبير.