نادي أبوظبي الرياضي يكرم ضيوف بطولة كأس زايد بن هزاع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام نادي أبوظبي الرياضي حفل تكريم للوفود التي شاركت في بطولته الدولية الكروية العاشرة التي اختتمت مؤخراً بملاعبه بمنطقة المشرف في أبوظبي على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للناشئين والأشبال، والتي ضمت 16 فريقاً على مستوى الدولة والدول العربية والخليجية ومن أوروبا وفاز بها فريقا نادي أبوظبي الرياضي تحت 10 و14 سنة.

وشكرت ديما الإبراهيم مديرة البطولة في كلمتها نيابة عن محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي الجميع على المشاركة الإيجابية في البطولة التي جاءت في إطار الروح الرياضية والتنافس الشريف، والتي لم تشهد أي نوع من البطاقات الملونة، وخصت بالشكر مجلس أبوظبي الرياضي وفريق أكاديمية حراء السعودي على المشاركة الإيجابية الأولى في البطولة، ووسائل الإعلام الرياضية المحلية، وشكرت اللجنة الفنية بالنادي، وطاقم النادي الفني الكروي الذي ضم المدربة سارة حسنين المدير الفني لأكاديمية كرة القدم بالنادي، وحكيمة بوستة المدرب العام للأكاديمية بالنادي، والطاقم الفني الذي ساهم في نجاح البطولة والفوز بلقبها والمكون من طارق زياد ومحمد عبدالرحمن ومحمد شيبان والمدرب علاء درويش، وتم في ختام الحفل تبادل الهدايا التذكارية.