أحمد بن محمد: الفعاليات تعزز تلاحم المجتمع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، أن وطن التسامح مهد البيئة النموذجية والمميزة لنجاح كافة الأحداث والاستحقاقات الرياضية والمجتمعية على كل الصعد.

وقال سموه بمناسبة انطلاق النسخة الرابعة لمبادرة اليوم الرياضي الوطني: «اليوم الرياضي الوطني يرسّخ العام تلو الآخر، أسمى المعاني والقيم ويعزز مفاهيم الصداقة والتعاون والمودة والإخاء بين كافة أفراد المجتمع عبر ممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية المنوعة على مستوى الدولة بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، حيث أصبح بمثابة العرس الذي يجمع تحت مظلته ثقافات عدة تحت شعار واحد هو الإمارات تجمعنا، وذلك هو المعنى الحقيقي الذي يجسده الناس من خلال التعايش والتفاهم والتناغم والانسجام الواضح بين جميع شرائح المجتمع».

وأضاف سموه: «منذ أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المبادرة للمرة الأولى عام 2015 تفاعل معها الجميع وشهدت إقبالاً كبيراً سواء من ناحية تنظيم وإقامة الفعاليات أو المشاركة وهو الأمر الذي عكس قيمة الرياضة وأهميتها لدى كل الفئات والمراحل العمرية بعد أن تواجد الكبار والصغار والأطفال وأصحاب الهمم في النسخ الثلاث الماضية للحدث، وأنتهز هذه الفرصة وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة، على ما تقدمه من دعم ورعاية لمختلف المبادرات التي تستهدف خدمة الإنسان وإسعاده وتوفير سبل العيش الكريم له، بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله».