مكتوم بن حمد يتكفل بغرامات الفجيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أعلن نادي الفجيرة تكفل الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة بقيمة الغرامات الموقعة على النادي من قبل لجنة الانضباط والتي نصت على إيقاف اللاعبين مهند خميس وأحمد موسى مباراة وتغريمهما 30 ألف درهم لكل منهما بسبب محاولتهما الاعتداء على الحكم عبد الله العاجل والغرامة المترتبة على جماهير الفجيرة ب30 ألف درهم.

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