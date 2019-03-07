21600 متطوع يشاركون في تنظيم الحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

اطلع رؤساء وفود الدول المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، على كافة التفاصيل التي تخص البطولة لاسيما التنظيمية وأهمها التعرف إلى مقار الإقامة والدعم اللوجستي المقدم من قبل اللجنة المنظمة للبطولة في اجتماع عقد أمس بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». ويستعد رؤساء وفود الدول ال192 المشاركون في الحدث العالمي والإنساني الأكبر لاستقبال لاعبيهم ومرافقي المنتخبات من كوادر فنية وإدارية وطبية خلال الأيام المقبلة ويتجاوز مجموع الأعداد 12 ألف شخص بينهم قرابة 8000 لاعب ولاعبة، حيث تحط معظم الوفود بأرض أبوظبي يوم غد، والعديد من المنتخبات، قبل توجههم مباشرة إلى مقار الإقامة والتدريبات.

ومن جانب آخر، عقدت صباح أمس وقبيل انطلاق فعاليات اجتماع رؤساء الوفود، ندوة خاصة بالمتطوعين في تنظيم الألعاب العالمية والمرافقين لرؤساء الوفود يبلغ قوامهم 500 متطوع منتمين إلى مختلف الإمارات بالدولة وتم انتقاؤهم بعناية من مجموع 21600 متطوع التحقوا بالبرنامج التطوعي للحدث وفق آخر إحصائية مؤكدة حصل عليها «الخليج الرياضي» من اللجنة المنظمة.

وتطرقت الندوة إلى تعريف المتطوعين بالمهام الموكلة إليهم، على أن ينتقل كل منهم إلى مقر إقامة المنتخب المسؤول عنه اعتباراً من اليوم بعد إقامة لقاء تعريفي مع رؤساء الوفود.