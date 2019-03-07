شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي يدشن حملته لرئاسة الاتحاد الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، رسمياً، حملته الانتخابية لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي كبير يعقد اليوم في متحف اللوفر أبوظبي.

ويستعرض الرميثي، في مؤتمر اليوم، تفاصيل برنامجه الانتخابي الذي يتضمن رؤيته لتطوير كرة القدم الآسيوية على مدار السنوات المقبلة، لوضعها بقوة على خريطة الكرة العالمية، كما سيكشف في المؤتمر ملامح مشروعه الكبير والطموح لهذا التطوير المرتقب للعبة في القارة الآسيوية.

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