شكرا لقرائتكم خبر عن روسي وخطيبته يختاران إيكاردي ونارا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنكر الإيطالي فالنتينو روسي أسطورة الدراجات وخطيبته فرانشيسكا صوفيا نوفيللو بزي نجم انتر ميلان ماورو ايكاردي وزوجته واندا نارا على هامش كرنفال إيطاليا ونشر الصورة على انستجرام.
واختار روسي نجم الإنتر وزوجته بعد تصدر صورتهما الصحافة الإيطالية مؤخراً بسبب تجريده من الشارة وإبقائه على الدكة على خلفية تدخل زوجته ووكيلة أعماله كثيراً في مفاوضات تمديد عقده مع النادي. ويمتد عقد ايكاردي حتى 2021 لكنه يتضمن شرطاً جزائياً ب 110 ملايين يورو يفعل أسبوعين للفترة من الأول إلى 15 يوليو المقبل ما يسمح للأندية الأخرى بشرائه. مدرب الإنتر سباليتي عبر عن انزعاجه من تكرار أسئلة الصحفيين عن مهاجمه وقال قبل مواجهة كالياري: «من الآن وصاعدا سأتحدث عن اللاعبين في التشكيلة وليس من هم خارجها».
كانت هذه تفاصيل خبر روسي وخطيبته يختاران إيكاردي ونارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.