روسي وخطيبته يختاران إيكاردي ونارا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنكر الإيطالي فالنتينو روسي أسطورة الدراجات وخطيبته فرانشيسكا صوفيا نوفيللو بزي نجم انتر ميلان ماورو ايكاردي وزوجته واندا نارا على هامش كرنفال إيطاليا ونشر الصورة على انستجرام.

واختار روسي نجم الإنتر وزوجته بعد تصدر صورتهما الصحافة الإيطالية مؤخراً بسبب تجريده من الشارة وإبقائه على الدكة على خلفية تدخل زوجته ووكيلة أعماله كثيراً في مفاوضات تمديد عقده مع النادي. ويمتد عقد ايكاردي حتى 2021 لكنه يتضمن شرطاً جزائياً ب 110 ملايين يورو يفعل أسبوعين للفترة من الأول إلى 15 يوليو المقبل ما يسمح للأندية الأخرى بشرائه. مدرب الإنتر سباليتي عبر عن انزعاجه من تكرار أسئلة الصحفيين عن مهاجمه وقال قبل مواجهة كالياري: «من الآن وصاعدا سأتحدث عن اللاعبين في التشكيلة وليس من هم خارجها».