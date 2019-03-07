شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الانتاج الحربي والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد، المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الأول، والتي ستقام غداً الخميس.

ويعاونه هاني خيري وأحمد لطفي، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.