شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الانتاج الحربي والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد، المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لدوري القسم الأول، والتي ستقام غداً الخميس.
ويعاونه هاني خيري وأحمد لطفي، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل حكما لمباراة الانتاج الحربي والاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.