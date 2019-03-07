هاشتاج "اطمن الدورى مش للأهلى" الأكثر تداولاً على تويتر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هاشتاج "اطمن الدورى مش للأهلى" فى قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر، بعد عودة المارد الأحمر إلى المنافسة على قمة الدورى، حيث تقلص الفارق مع الزمالك لنقطة واحدة، وقبل القمة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية فى 30 مارس الجارى. تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، بين جمهور الفريقين، حيث قال السيد محمد: " للدرجة دى خايف ومرعوب يا كومبارس فرق بينا نقطة وماتش ركبك بتخبط من دلوقتى"، وقالت رنا: "أه لما الدورى يبقى أهلاوى فى مكانه الطبيعى وأنتوا متمنين كده زى كل موسم"، وسخرت ندى: "هو فى كده.. إحنا جمهور الأهلى العظيم ماعندناش مشكلة معاكم.. بس بنقول لجمهور الزمالك الكبير ركز فى الفريق الإسبانى بتاعكم". Advertisements





ورد جمهور الزمالك على الأهلى، حيث غردت أمال محمد: "إن شاء الله الدورى فى ميت عقبة"، وأضاف ضياء: "الزمالك كعبه عالى على الأهلى السنة دى.. وهى الكورة كده يوم ليك ويوم عليك".









يذكر أن النادى الأهلى عائد إلى المنافسة، حيث رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 51 دقيقة، ليحتل المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 52 نقطة، وينتظر المارد الأحمر خوض المباراة المقبلة أمام نادى الزمالك والتى ستحسم بشكل كبير صدارة جدول المسابقة، كما تترقب جماهير القطبين يوم 30 مارس الجارى، بعد أن يخوض الفريق الأبيض مباراته المرتقبة فى الجولة 26 أمام المقاولون العرب، حيث تطمح جماهير الأهلى فى أن يواصل عماد النحاس نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لذئاب الجبل، نتائجه الجيدة مع أبناء ميت عقبة .



