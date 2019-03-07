شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الزمالك الأقرب للفوز بالدورى.. والأهلى ينافسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى، أن الزمالك يعد الأقرب للفوز بالدورى هذا الموسم نظرا للمستويات الجيدة التى يقدمها بالإضافة لكتيبة النجوم التى يضمها الفريق .

وأضاف طولان أنه بالرغم من تذبذب المستوى الفنى للفريق الأبيض فى بعض المباريات إلا أنه يثق تماما فى قدرة اللاعبين فى حسم اللقب، مؤكدا أن لقاء القمة بين الأهلى والزمالك سيكون حاسما بشكل كبير فى اقتراب أحد الفريقين نحو اللقب .

واختتم المدير الفنى للإتحاد حديثه بأن الأهلى يعد المنافس الأكبر للزمالك بعدما حقق العديد من الإنتصارات الأخيرة إلا أنه لم يصل للفورمة التى يعرفها جماهيره عنه فى المواسم الماضية .

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وتصدر الزمالك، المسابقة منذ انطلاقها بعدما حققوا العديد من الانتصارات، فى المقابل خسر الأهلى العديد من النقاط السهلة خلال مباريات الدور الأول ، بينما تحسنت نتائجه فى الدور الثانى بعد التعاقد مع لاسارتى وبعض نجوم الفريق.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 52 نقطة من 21 مباراة ، بينما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة من 22 مباراة .