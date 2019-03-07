شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع السبت لمناقشة قرارات عمومية الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة إجتماع يوم السبت المقبل لمناقشة قرارات الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت 23 فبراير المنقضي.

كما يتطرق المجلس إلى الأزمة الخاصة بإقامة مباراة فاصلة بين البنك الأهلى و جولدي بعد أن قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فاصلة بين فريقي جولدي والبنك الأهلي في الثانية ظهر الاثنين 11 مارس الحالي بملعب نادي النصر في مصر الجديدة بدون جمهور ، وذلك لتحديد الفريق المتأهل منهما لدورة الترقي في القسم الثالث للموسم الحالي.

تقدم مسئولو نادي البنك الأهلى ، بتظلم للجنة الإستئناف اليوم الأربعاء باتحاد الكرة ، للإعتراض على قرار خوض مباراة فاصلة أمام جولدي تحدد الفريق الصاعد لدورى القسم الثاني.