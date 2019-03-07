كتب- محمد مصطفى: تغنى محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق، ومحلل المباريات عبر قنوات بي ان سبورت، بفوز يونايتد التاريخي على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وقال تريكة في تصريحات في تحليله للمباراة، إن يونايتد كان يؤمن بحظوظه وبالفوز بالمباراة. وعلق ساخرًا: "دكة احتياط يونايد غير معروفة.. دخلت على جوجل لأعرف عليهم". ويعاني يونايتد من عدد كبير من الإصابات مثل أليكسيس سانشيز، وماتتش، ولينجارد، وبيريرا، بالإضافة لإيقاف بوجبا.

كانت هذه تفاصيل خبر أبو تريكة ساخرًا: "دخلت على جوجل لأعرف احتياطيي يونايتد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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