رضا علي استطاع فريق فريق مانشستر يونايتد ان يحقق انتصارا تاريخيا علي مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب ثمن نهائي دروي ابطال اوروبا. وتأهل اليونايتد للدور ربع النهائي بمجموع اللقاءين بنتيجة 3/3 ليستفيد من قاعدة الهدف الاعتباري « إحتساب الهدف خارج الارض بهدفين » وكان لقاء الذهاب على ملعب أولد ترافورد، قد انتهى بفوز الفريق الباريسي بهدفين نظيفين .

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. اليونايتد يعود من بعيد و يحقق المستحيل ... تأهل على سان جيرمان بـ « ريمونتادا تاريخية » لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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