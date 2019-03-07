محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزاء، يوم الأربعاء 6 مارس شهد مباراتين هامتين في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. باريس سان جيرمان (1) VS مانشستر يونايتد (3) بورتو (3) VS روما (1)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أربعاء الأبطال.. ثلاثية يونايتد في باريس.. وسقوط روما أمام بورتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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