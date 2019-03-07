شيكابالا: سأعود للزمالك بعد شهر.. الدوري لنا.. والمؤامرات لن تهزمنا مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار لأبولون سميرني بأنه سيعود للفريق بعد شهر، وأكد على ثقته في الفوز بالدوري، وأن المؤامرات التي تعرض له الفريق لن تهزمهم مجددًا.

وقال شيكابالا في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" الفضائية: "اعارتي في الدوري اليوناني ستنتهي بعد شهر من الآن، وبعدها يمكن أن أعود للزمالك من جديد."

وتابع: "أتدرب في الوقت الحالي بشكل منفرد من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية، وبعد ذلك عندما يكون لدي إمكانية المشاركة في التدريبات الجماعية سأتواجد بالتأكيد."

ولن يتمكن شيكابالا مع اللعب مع الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، كونه رسميًا مازال معار في صفوف أبولون حتى نهاية الموسم.

وتحدث عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز: "الزمالك بطل الدوري في الموسم الحالي، أهم شئ أن نغلق على أنفسنا ولا نفكر في أي شيء آخر حتى نهاية الموسم من أجل الحفاظ على التركيز."

ردًا على سؤال إن كان لإنتصارات الأهلي تأثير على الزمالك: "لا يجب أن نفكر في أي فريق آخر، إذا حافظنا على تركيزنا سنتمكن من الاستمرار في الانتصار بغض النظر عن النتائج الآخر."

واستطرد، ردًا على سؤال إن كان الزمالك يتعرض للمؤامرات: "بالفعل هذا حدث في أوقات سابقة، تعرضنا لمؤامرات أثناء التفوق في بعض المواسم، وخسرنا بطولات بسبب التحكيم مساعدته لأندية أخرى."