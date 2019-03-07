أبو تريكة ساخرًا: "دخلت على جوجل لأعرف احتياطيي يونايتد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تغنى محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق، ومحلل المباريات عبر قنوات بي ان سبورت، بفوز يونايتد التاريخي على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال تريكة في تصريحات في تحليله للمباراة، إن يونايتد كان يؤمن بحظوظه وبالفوز بالمباراة.

وعلق ساخرًا: "دكة احتياط يونايد غير معروفة.. دخلت على جوجل لأعرف عليهم".

ويعاني يونايتد من عدد كبير من الإصابات مثل أليكسيس سانشيز، وماتتش، ولينجارد، وبيريرا، بالإضافة لإيقاف بوجبا.

وأكمل تريكة: "يونايتد يعاني من الإصابات، ولكن سولشاير لم يذكر ذلك خلال المؤتمر، وهي ميزة الكبار".

وتأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب باريس سان جيرمان (3-1) ليعوض الهزيمة ذهابا على ملعب أولد ترافورد بهدفين نظيفين.

واختتم: "الحظ لا يأتي لمستسلم، الحظ لا يأتي للكسالى.. يونايتد فريق كبير ومن له ماضي له مستقبل".