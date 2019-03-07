بعد مباراة ماراثونية.. بورتو يتأهل لدور الـ 8 بدوري الأبطال على حساب روما

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق بورتو البرتغالي فوزًا قاتلًا من نظيره روما الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء واستمرت للساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بورتو في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل دانييلي دي روسي من ركلة حزاء في الدقيقة 37 قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 52 سجل موسى ماريجا الهدف الثاني لبورتو لتنتهي المباراة بتقدم بورتو بهدفين مقابل هدف ويتعادل الفريقين بنتيجة الذهاب والإياب. وفي الشوطين الإضافيين سجل أليكس تيليس الهدف الثالث لبورتو من ركلة جزاء في الدقيقة 117.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز روما بملعبه بنتيجة 2-1.

وإليكم ملخصًا بأحداث المباراة:

وجاء تشكيل روما: أولسين - خيسوس - مانولاس - ماركانو - كارسدورب - نزونزي - دي روسي - كولاروف - زانيولو - دجيكو - بيروتي.

بينما جاء تشكيل بورتو: ايكر كاسياس - إيدير ميليتو - فيليبي - بيبي - تيليس - أوتافيو - بيريرا - هيرارا - خيسوس كورونا - ماريجا - سوريس.

تابعوا معنا لحظة بلحظة أحداث المباراة فور بدايتها:

مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول ولكن التعادل يُسيطر على مجريات الأمورعكس المباراة الأخرى التي تُقام في ذات الدور من البطولة والتوقيت بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث سجل كل فريق منهما هدفًا.

وفي الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول سجل البرازيلي فرانسيسكو سواريس الهدف الأول لبورتو.

الدقيقة 36 حصل روما على ركلة جزاء سددها دي روسي على يمين كاسياس حارس مرمى بورتو ليتعادل لفريقه.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.. انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني من المباراة:

ومع مرور 7 دقائق من الشوط الثاني تقدم موسى ماريجا في الدقيقة 52 لفريقه بورتو.

مرور 25 دقيقة من الشوط الثاني ولازال بورتو متقدمًا بهدفين مقابل هدف وهي النتيجة التي تدفع الفريقين لخوض شوطين إضافيين قبل اللجو لركلات جزاء لحسم بطاقة التأهل.

انتهاء المباراة بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف لتصبح النتيجة الإجمالية (3 - 3 ) ويحتكم الفريقين لشوطين إضافيين.

بداية الشوط الإضافي الأول:

لم تسفر الـ 15 دقيقة التي لٌعبت عن أي جديد ليتجه الفريقيان للشوط الإضافي الثاني:

الدقيقة 110: تصويبة إدين دجيكو من داخل منطقة جزاء بورتو تعلو العارضة.

الدقيقة 114: حكم اللقاء يلجأ لتقنية VAR عقب جذب فلورينزي لاعب روما مهاجم بورتو داخل منطقة الجزاء قبل أن يحتسبها ويشهر البطاقة الصفراء في وجه مدافع الفريق الإيطالي.

في الدقية 117 سدد أليكس تيليس ركلة الجزاء على يمين الحارس مُسجلاً الهدف الثالث لبورتو