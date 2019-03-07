أن تأتي من بعيد.. يونايتد يخطف فوزًا قاتلاً أمام سان جيرمان في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة مصطفى الجريتلي:

خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا قاتلاً أمام نظيره باريس سان جيرمان ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم مانشستر يونايتد مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه روميلو لوكاكو قبل أن يتعادل خوان بيرنات لباريس سان جيرمان ثم عاد لوكاكو ليتقدم مرة أخرى في الدقيقة 32 قبل أن يخطف ماركوس راشفورد هدف التأهل في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب بثنائية نظيفة لفريق باريس سان جيرمان ليحصد مانشستر يونايتد بطاقة التأهل بمجموع المباراتين 4 - 3.

وإليكم ملخصًا بالمباراة:

ويلعب باريس بطريقة (4-2-3-1) بالتشكيل التالي:

الحارس: بوفون

خط الدفاع: كيرير، سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات

خط الوسط: فيراتي، ماركينوس

ثلاثي الوسط الهجومي: ألفيش، دراكسلر، دي ماريا

المهاجم: مبابي

بينما يلعب يونايتد بالتشكيل التالي بطريقة (4-3-3):

الحارس: دي خيا

الدفاع: ليندلوف، بايي، سمالينج، شو

خط الوسط: يونج، ماكتوميناي، فريد

ثلاثي الهجوم: راشفورد، لوكاكو، بيريرا

وانتظروا ملخصاً لأحداث المباراة

وسجل البلجيكي لوكاكو الهدف الأول لمانشستر يونايتد بعد دقيقتين من عمر الشوط الأول بعد استغلال خطأ مدافع باريس سان جيرمان.

وبعد مرور 12 دقيقة من عمر اللقاء تعادل خوان بيرنات لباريس سان جيرمان بعرضية من مبابي.

مرور 20 دقيقة من الشوط الأول وسط سيطرة من لاعبي باريس سان جيرمان عقب هدف التعادل؛ حيث سنحت للاعبيه فرصتين للتسجيل في مرمى مانشستر.

وفي الدقيقة 30 استغل روميرو لوكاكو سقوط الكرة التي تصدى لها بوفون من يده ليتقدم مرة ثانية لفريقه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف سجلهما لوكاكو.. انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني من المباراة:

بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الثاني لازال مانشستر يونايتد متقدم بهدفين مقابل هدف وهي النتيجة لا تساعده على التأهل للدور التالي.

في الدقيقة 84 أضاع مبابي فرصة تسجيل مؤكد بعد سقوطه خلال محاولته مرواغة دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

الدقيقة 89 حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد ولكنه لجأ لتقنية var للتأكد من صحتها قبل أن يحتسبها.

الدقيقة 93 سجل راشفورد الهدف الثاني لفريقه لتصبح النتيجة الإجمالية للمباراتين حتى الآن 4 -3 لصالح مانشستر يونايتد.

انتهت مانشستر يونايتد يتأهل لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا