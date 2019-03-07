حقيقة مفاوضات بيراميدز مع شيكابالا

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى أبولون اليوناني حقيقة ماتردد الفترة الماضية عن دخول إدارة نادي بيراميدز في مفاوضات معه لضمه وقال شيكابالا خلال تصريحاته التلفزيونية ” تجربة بيراميدز ناجحة بالفعل ولم يدخلوا في مفاوضات معي أو يعرضوا عليا الإنضمام للفريق

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