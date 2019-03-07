يوفنتوس: تحسن حالة خضيرة بعد خضوعه لجراحة في القلب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء أن لاعب وسطه الألماني سامي خضيرة سيعود هذا الشهر إلى الانخراط في تدريبات الفريق بعد أن خضع مؤخرا لإجراء عملية في القلب.

وكشف النادي الإيطالي أن الفحوصات القلبية التي أجريت للاعب الألماني “31 عاما” مؤخرا أثبت تعافيه بشكل إيجابي.

وبدأ خضيرة، الذي خاض 77 مباراة دولية مع ألمانيا، تدريبات منفردة، ومن المتوقع عودته للتدريبات الجماعية ليوفنتوس قبل نهاية هذا الشهر، حسبما كان مقدرا سلفا.

وخضع خضيرة لإجراء عملية جراحية في 20 فبراير الماضي بداعي معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب.