الهلال السعودي يكشف البرنامج الزمني للرباعي المصاب

أعلن نادي الهلال السعودي أن لاعبه الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، سيخضع لكشف طبي يوم 18 مارس (آذار) الجاري للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي الخاص به، بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي.

وكان عبدالرحمن تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة 6 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وذكر النادي السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء، أن ثلاثي الفريق المصاب، نواف العابد وعبدالله عطيف وسلمان الفرج، يخضعون لبرامج تأهيلية وعلاجية تمهيداً لعودتهم إلى الملاعب.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر صاحب المركز الثاني.