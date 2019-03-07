ابدي محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك المعار لفريق ابولون اليوناني اعجابه بتجربة نادي بيراميدز في الكرة المصرية . وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم علي قناة المحور : " تجربة بيراميدز رائعة أتمنى أن تستمر ولم يتحدث معي أي مسؤول من بيراميدز لكي أنتقل لهم " . وشدد شيكابالا علي رغبته في العودة لنادي الزمالك مرة أخرى .

كانت هذه تفاصيل خبر شيكابالا: تجربة بيراميدز رائعة اتمني استمرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.