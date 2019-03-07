شاهد.. بورتو يذيق روما مرارة الريمونتادا ويقصيه من دوري الابطال

تمكن فريق بورتو البرتغالي من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا بعدما نجح في الفوز على روما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ 16 من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز روما بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينهي بورتو الوقت الأصلي من مباراة الاياب لصالحه بنفس النتيجة، وفي الوقت الإضافي حسم المباراة لصالحه بهدف الفوز.

افتتح فرانسيسكو سواريز اهداف المباراة في الدقيقة 26، واحتسب

حكم المباراة ركلة جزاء بعدما سقط بيروتي لاعب روما على أرض الملعب إثر عرقلة ميليتاو مدافع بورتو، لينجح دي روسي في إيداعها في الجانب الأيمن من مرمي إيكر كاسياس حارس الفريق البرتغالي.

وقبل نهاية الشوط الأول صوب هيكتور هيريرا لاعب وسط بورتو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن أولسن حارس روما أنقذ مرماه

ببراعة وحولها إلى ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني واصل لاعبو بورتو ضغطهم على الخصم حتى نجح ماريجا بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة52 بعدما أرسلت إليه عرضية متقنة تحرك لها داخل منطقة الجزاء وأسكنها بسهولة في مرمي روما لتصبح النتيجة بهدفين مقابل هدف.

لينتهي الوقت الأصلي وتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافةي التي سادها حذر من الطرفين، وفي اثناء ترقب الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق بورتو، انبرى أليكس تيليس لتسديدها مسجلاً الهدف الثالث، ليمنح الفريق البرتغالي بطاقة التأهل.

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