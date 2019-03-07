شيكابالا: طارق حامد وفرجاني ساسي الأفضل في الدوري

أشاد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك المعار إلى أبولون اليووناني بالمستوى الذي يقدمه ثنائي خط وسط الزمالك طارق حامد وفرجاني ساسي منذ بداية الموسم. وقال شيكابالا لاعب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور": "طارق حامد بالنسبة لي، أفضل لاعب في الدوري يقدم مباريات قوية، وكذلك فرجاني ساسي، يلعب دائما السهل الممتنع، كنت أتمنى اللعب بجواره". وأضاف: "أشيد أيضاً بكريم نيدفيد لاعب الأهلي على عودته لمستواه المعهود رغم الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية" .

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