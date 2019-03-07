شيكابالا: قمة الأهلي والزمالك لن تحسم الدوري

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق أن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك لن تحسم لقب الدوري لأي من الفريقين. من الفريقين. وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" أن مباراة الأهلي والزمالك مباراة عادية في الدوري، والمشوار مازال طويلاً حتى نهاية المسابقة. وأضاف أن الزمالك سيخوض اللقاء بشكل طبيعي فمازال هناك العديد من المباريات الهامة والحاسمة في الدوري.

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