علق محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك المعار لفريق أبولون اليوناني على أزمة كهربا الأخيرة، التي تسببت في غيابه عن لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي.
وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "كهربا لاعب مميز، ومازال صغيرا، يتعلم من أخطائه، وأعتقد أن كهربا سيعود
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كانت هذه تفاصيل خبر شيكابالا: كهربا سيعود أقوى مما كان.. وأتمنى أن تسامحه جماهير الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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