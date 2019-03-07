شيكابالا: كهربا سيعود أقوى مما كان.. وأتمنى أن تسامحه جماهير الزمالك

علق محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك المعار لفريق أبولون اليوناني على أزمة كهربا الأخيرة، التي تسببت في غيابه عن لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "كهربا لاعب مميز، ومازال صغيرا، يتعلم من أخطائه، وأعتقد أن كهربا سيعود

أقوى، على الجماهير أن تغفر له، خاصة أنه يقدم مباريات ممتازة، ويجب ألا نستمع لأي أخبار غير صحيحة من الخارج، هدفها هدم استقرار الفريق، كهربا مستمر مع الزمالك حتى نهاية عقده".

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