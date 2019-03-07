مانشستر يونايتد يعادل رقمه السابق بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

تمكن مانشستر يونايتد من الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية من بطلوة دوري أبطال أوروبا بعدما تمكن من إقصاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما

تأهل بنتيجة لقائي الذهاب والعودة 3-3، مع أفضلية إحرازه 3 أهداف خارج أرضه.

وحقق الفريق الإنجليزي من خلال إحرازه

ثلاثة أهداف في مرمى باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، رقما قياسيا عادل به رقمه السابق.

حيث سجل اليونايتد أهداف في 21 مباراة متتالية خارج ملعبه بكافة المسابقات، معادلاً الرقم المسجل باسمه.