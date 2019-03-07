شيكابالا يكشف عن موقفه من العودة للزمالك

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت.

وقال شيكابالا في مداخلة تليفزيونية بأحد البرامج على قناة "المحور" أنه مستعد للعودة في أي وقت للزمالك، وهو تحت أمر

النادي في أي وقت.

وأضاف شيكابالا أنه سيكون متواجداً بملعب برج العرب يوم الأحد المقبل لمساندة الفريق في مباراته المصيرية أمام جورماهيا الكيني بالبطولة الكونفدرالية.