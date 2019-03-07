شيكابالا: علاقتي مع أمير مرتضى "قوية".. و"جنش" الأفضل في مصر

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق أن علاقته مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادي الأبيض قوية على عكس ما يتردد .

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية لأحد البرامج على قناة المحور: "علاقتي بأمير مرتضى قوية جداً.. إحنا متربيين مع بعض".

وأضاف: "لو رجعت أنا وانضم عبد الله السعيد في

الموسم مع الفريق الحالي لن نخسر من أي فريق".

وأكمل لاعب الزمالك السابق: "عبد الله السعيد من أفضل الشخصيات في الكرة المصرية"، بينما أرى أن محمود جنش هو أفضل حارس في مصر الآن .