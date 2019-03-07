شيكابالا: الزمالك سيفوز بالدوري هذا الموسم

أعرب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك السابق عن ثقته في قدرة لاعبي فريق الزمالك على حسم لقب الدوري الممتاز بنهاية الموسم الجاري. الجاري. وقال شيكابالا في مداخلة بأحد البرامج على قناة "المحور" إن الزمالك يتعرض لمؤامرات منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الفريق تعرض في الكثير من المناسبات لظلم تحكيمي. وأضاف أن الزمالك سيفوز بلقب الدوري هذا الموسم، والأهم الآن هو لعب كل مباراة حتى نهاية المسابقة بنفس التركيز الكبير.

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