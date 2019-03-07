شاهد..مانشستر يونايتد يقصي باريس سان جيرمان من دوري الأبطال بريمونتادا مجنونة

أقصى مانشستر يونايتد نظيره باريس سان جيرمان، من دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الشياطين الحمر بثلاث أهداف مقابل هدف، في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكانت قد أنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" بفوز الفريق الباريسي على الشياطين الحمر بهدفين دون رد سجلهما بريسنيل كيمبيمبي وكليان مبابي.
افتتح رومليو لوكاكو التهديف مبكرًا، في الدقيقة الثانية بعد تمريرة خاطئة من كرير مدافع الفريق الباريسي للخلفبشكل سئ خطفها لوكاكو قبل أن يستلمها ثياجو سيلفا، وراوغ حارس مرمى باريس، وسكن الكرة في شباك باريس سان جيرمان، معلنًا الهدف الأول.
رد باريس سان جيرمان بهدف التعادل عبر بيرنات في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة عرضية رائعة من مبابي، سجلها الظهير الإسباني داخل الشباك، ثم سجل سجل روميلو لوكاكو هدف الشياطين الحمر الثاني، في الدقيقة 30.
بعدما قام ماركوس راشفورد بتسديدة قوية
في الدقيقة 55 ألغى حكم المباراة هدفًا لباريس سان جيرمان، سجله أنخيل دي ماريا، بسبب حالة التسلل عليه.
وفي الدقيقة 91، أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للشياطين الحمر، بعدما سدد ديالوت كرة أصتدمت في يد كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان، ليلجأ حكم المباراة للعودة لتقنية الفيديو "فار" ليحتسب ركلة جزاء.
قام بتنفيذها ماركوس راشفورد وسددها على يمين جيجي بوفون حارس الفريق الباريسي، في الدقيقة 93، معلنًا هدف الفوز والتأهل إلى دور ربع النهائي في مباراة جنونية.
شاهد الأهداف..
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