رياضة | بعد استفاقة مانشستر يونايتد.. أشهر الريمونتادات في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استفاقة مانشستر يونايتد.. أشهر الريمونتادات في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا "ريمونتادا" جديدة وعظيمة حققها نادي مانشستر يونايتد على حساب باريس سان جيرمان ليتأهل إلى دور ربع النهائي بعد ليلة أبطال "مميزة".

وفاز نادي مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء الأربعاء، لينتقم من خسارته في الذهاب على ملعب الأولد ترافورد بثنائية نظيفة.

وتعد مباراة رائعة أعادت للأذهان مجدداً أشهر وأبرز 8 "ريمونتادا" شهدتها بطولة دوري الأبطال ونبرزها لكم في التقرير التالي عبر موقع "الخليج 365 الرياضي":

1- روما × برشلونة:

تأهل فريق روما للمربع الذهبي في دوري الأبطال النسخة الماضية بعد صعق برشلونة بثلاثية نظيفة على الرغم من الخسارة الثقيلة والقاسية في مباراة الذهاب بينهما بنتيجة 4-1.

2- برشلونة × باريس سان جيرمان:

وشهدت نسخة 2017-16؛ أعظم "ريمونتادا" في تاريخ الشامبيونزليج فعلى الرغم من خسارة البارسا بنتيجة رباعية نظيفة لكن روح البارسا ظهرت في الإياب وحقق الفريق الإسباني فوزاً ثقيلاً بنتيجة 6-1 ليتأهل لدور الـ8.

3- ريال مدريد × فولفسبورج:

وفي نسخة 2015/16؛ قد خسر ريال مدريد من فولفسبورج بهدفين نظيفين في لقاء ذهاب دور الثمانية بألمانيا، لكن بطل أوروبا لم يستسلم وحقق فوزاً ثميناً على الفريق الألماني وفاز بثلاثية نظيفة في العودة.

4- بايرن ميونيخ × بورتو:

أما بنسخة 2015/ 14؛ فاز بورتو في لقاء ذهاب دور الثمانية بثلاثة أهداف لهدف وحيد على البافاري، لكنه لم يستطيع الصمود أمام هجوم البايرن في لقاء الإياب، وخسر 6-1.

5- تشيلسي × باريس سان جيرمان:

نسخة 2014/13؛ شهدت عودة تاريخية لنادي تشيلسي حيثُ خسر في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين لكنه عاد في الإياب وفاز بثنائية نظيفة.

6- مانشستر يونايتد × أولمبياكوس:

نسخة 2014/13؛ ذهب مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية من الشامبيونزليج على الرغم من الخسارة في الذهاب بثنائية نظيفة لكنه عاد في الإياب وحقق فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف دون مقابل.

7- ميلان × برشلونة:

وفي نسخة 2013/12؛ خاض فريق برشلونة اختبار حقيقي بعد خسارته من ميلان بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب بينهما بدور الـ16 لكن البارسا فاز برباعية نظيفة بمباراة العودة.

8- تشيلسي × نابولي:

وبنسخة 2012/11؛ فاز نابولي على تشيلسي بذهاب دور الـ16 بنتيجة 3-1 على ملعبه لكن البلوز عادوا وفازوا وقتها على الفريق الإيطالي بنتيجة 4-1 في الإياب.