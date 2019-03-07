رياضة | المتأهلون حتى الآن لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتأهلون حتى الآن لربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتأهلت 4 أندية حتى الآن إلى الدور الربع نهائي، حيث من المقرر أن يقام اربع مباريات في الاسبوع القادم، على أن يكتمل الدور ال8 من البطولة.

وجاءت قائمة المتاهلين كالتالي :-

1- أياكس امستردام الهولندي.

2- توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

3- مانشستر يونايتد الإنجليزي.

4- بورتو البرتغالي.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع القادم مباريات نارية، حيث سيلتقي نادي بايرن ميونيخ الألماني، ضد ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه محمد صلاح.