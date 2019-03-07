رياضة | عاجل.. أول قرار من ناصر الخليفي بعد خروج باريس من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول قرار من ناصر الخليفي بعد خروج باريس من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأربعاء، إلى أن ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة باريس سان جيرمان قد اتخذ قراره بإقالة المدرب توماس توخيل بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد.

وودع نادي باريس سان جيرمان بطولة دوري الأبطال بعد الخسارة من اليونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب رغم فوز الفريق الفرنسي بهدفين نظيفين في الذهاب.

وتشير التقارير إلى أن الخليفي يشعر بإستياء كبير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي لطالما يحلم بتحقيقها في ظل التدعيم القوي والصفقات النارية التي أبرمها.

وأكدت الصحف الفرنسية أن هناك عدد من الأسماء التي يتوقع أن تكون مكان توخيل في تدريب باريس سان جيرمان وهي؛ البرتغالي جوزيه مورينيو والأيطالي أنطونيو كونتي.