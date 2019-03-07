رياضة | عاجل.. سفير مصر بالكونغو يحذر الأهلي من فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سفير مصر بالكونغو يحذر الأهلي من فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حمدي شعبان سفير مصر بالكونغو أن فريق فيتا كلوب الكونغولي يمتلك شعبية كبيرة بالكونغو ومواجهته لن تكون سهلة للأهلي.

وقال شعبان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «مباراة فيتا كلوب والأهلي تقام في السادسة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا»

وأضاف: « جماهير فيتا كلوب تشجع فريقها بحماس ولكن لا تضر المنافسين، ونوفر كل أجواء الراحة لبعثة الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية»