رياضة | بورتو يصعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورتو يصعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بورتو في التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة روما بصعوبة بنتيجة 3-1، ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف ليدخل اللقاء للوقت الإضافي بعد أن تعادلا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (3-3).

وتقدم فرانسيسكو سواريس بهدف أول لصالح بورتو بالدقيقة 26 ومن ثم تعادل دانييلي روسي من ضربة جزاء لروما في الدقيقة 37، وبعدها أحرز موسى ماريجا الهدف الثاني للفريق البرتغالي بالدقيقة 52.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لنادي بورتو في الدقيقة 115 بعد الرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من القرار، ويسجل منها تيليس هدف الفوز للنادي البرتغالي.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت لصالح روما بهدفين مقابل هدف لبورتو وذلك على ملعب الأولمبيكو بإيطاليا.