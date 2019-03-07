رياضة | تياجو سيلفا: لم نتعلم الدرس مما حدث لـ"ريال مدريد"!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تياجو سيلفا: لم نتعلم الدرس مما حدث لـ"ريال مدريد"! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البرازيلي تياجو سيلفا مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 3-1 بإياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، وخروجه من البطولة.

وقال سيلفا في تصريحات عقب نهاية المباراة: " ما حدث اليوم "عار" علينا .. لعبنا بشكل جيد في إنجلترا علي ملعب "أولد ترافورد"، ولم نفعل الأشياء نفسها اليوم على ملعبنا وأمام جماهيرنا".

وأضاف: " لقد رأينا بالأمس ريال مدريد خرج من دوري الأبطال رغم أنه فاز ذهابًا على أياكس، واليوم عملنا بجد من أجل ألا يتكرر هذا الأمر، وأنا أريد أعتذر فقط للجماهير".

وتابع: "الهدف الثالث جاء في الدقيقة 90 ولم يكن لدينا وقتٍ كافٍ للرد، لقد عملنا بجد ولكن لم نحقق ما أردناه".

وأتم تصريحاته: " ما حدث صعب للغاية ولكن علينا النهوض سريعًا وأن نركز فيما تبقي من الدوري الفرنسي".