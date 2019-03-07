رياضة | مانشستر يونايتد يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحقيق الفوز على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ‏مانشستر يونايتد اول فريق في تاريخ دوري ابطال اوروبا يتأخر في ملعبه بفارق هدفين في مباراة الذهاب ويتأهل للدور المقبل في البطولة.

وكان الفريق الإنجليزي قد خسر في مباراة الذهاب على ملعب الأولدترافورد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.