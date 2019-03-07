رياضة | محمد فضل: نمتلك 10 استادات بديلة لاستضافة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل: نمتلك 10 استادات بديلة لاستضافة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 عن الاستعدادات للبطولة وكشف عن الاستادات البديلة في البطولة.

وقال فضل في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سلمنا كل التوجيهات والاشتراطات الفنية الخاصة بالملاعب للجهات المختصة للتجهيز استعدادًا للبطولة".

وأضاف فضل :"مصر تمتلك بنية تحتية مميزة ونسعى لتطوير الملاعب استعدادًا للبطولة".

وتابع فضل :"استادات القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والسويس وبورسعيد يتم تطويرهم ونتابعهم يوميا من أجل استضافة البطولة".

وأردف فضل قائلا :"نمتلك 10 استادات بديلة جاهزة لاستضافة البطولة أبرزهم حرس الحدود وبرج العرب والسلام والجونة".

واختتم فضل تصريحاته قائلاً :"نسعى لتوصيل رسالة إلى العالم من خلال تنظيم بطولة أمم أفريقيا".