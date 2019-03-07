رياضة | عاجل.. شوبير يكشف موقف استاد بورسعيد من استضافة مباريات أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يكشف موقف استاد بورسعيد من استضافة مباريات أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن استاد "بورسعيد" يحتاج 6 أشهر من أجل ترميم "الشرخ" الموجود في أحد مدرجاته، مؤكدًا على صعوبة تواجد الملعب ضمن ملاعب بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون": " هدفنا دائمًا سلامة الإنسان سواء كان مصريًا أو ضيوفنا من مختلف الجنسيات، لذلك علينا أن نكون جاهزين وملاعبنا جاهزة ومتوفر فيها جميع عوامل الأمن والأمان".

وأضاف: " بطولة أمم إفريقيا ستكون واجهة مصر للعالم أجمع من كافة النواحي..ويجب أن تظهر مصر بأجمل صورة خلال البطولة الإفريقية".

وتابع: "الجميع يريد عودة الحياة لإستاد بورسعيد وجميع الملاعب، ولا نرفض تواجد الملعب ضمن ملاعب أمم إفريقيا".

وواصل: " المهندس الاستشاري في شركة حسن علام اكد أنه يوجد شرخ في احد مدرجات الاستاد ويحتاج ترميم، وقام محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة الاستاد وأكد أن ترميمه يحتاج 15 يومًا".

وأكمل: "محافظ بورسعيد ارسل تقرير اللجنة لمجلس الوزراء والذي قام بإرسال لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاينة الاستاد، واكدت اللجنة في تقريرها أن هذا الشرخ يحتاج 6 أشهر لترميمه، وبهذا يكون صعب تجهيزه لاستضافة مباريات البطولة التي تنطلق بعد 3 أشهر فقط".

وأتم تصريحاته: " حياة مواطن أهم من أي شيئ، ويجب توفير عوامل الأمن والامان والاطمئنان في ملاعب بطولة أمم إفريقيا، وفي النهاية نريد بطولة تليق باسم مصر".