انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر في "حديقة الأمراء" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 12:47 صباحاً - حضر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباراة فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الأربعاء، في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت لقطات تلفازيةٌ الشيخ تميم وهو في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء"، لمتابعة القمة الكروية الكبيرة بين "أمراء باريس" و"الشياطين الحُمر"، في "أمجد الكؤوس الأوروبية".

كما شهدت المدرجات حضوراً لافتاً لنجوم وأساطير "الساحرة المستديرة"، على غرار مدرب اليونايتد الأسبق السير أليكس فيرغسون، والنجم الفرنسي باتريس إيفرا، والسلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والكاميروني صامويل إيتو، وآخرين.

وكان الشيخ تميم قد أجرى زيارة ناجحة للنمسا، وتلقى خلالها هدية كروية من الرئيس ألكسندر فان دير بيلين؛ دعماً لاستضافة الدوحة النسخة المونديالية المقبلة، شتاء عام 2022.

يشار إلى أن الرياضة تُعد ضمن سُلّم أولويات القيادة القطرية، حيث يحرص الشيخ تميم على مواكبة الفعاليات والمناسبات الرياضية في مختلف الألعاب محلياً، كما تحضر الرياضة بشكل لافت خلال جولاته الأوروبية والآسيوية واللاتينية.