انت الان تتابع صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة:حجازي مطلوب في ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

حجازي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء عن اقتراب الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي من الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال الانتقالات الصيفية بشهر يوليو المقبل، حيث نشرت صحيفة برمنجهام لايف الإنجليزية أن هناك العديد من الفرق التي ترغب في ضم نجم دفاع الفراعنة. وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد الإسباني هو أبرز ناد في الأندية التي ترغب في ضم الدولي المصري أحمد حجازي، حيث يعيش النادي في فترة نتائج سلبية ويسعى إلى تدعيم صفوفه وخاصة خط الدفاع الذي يعاني الأمرين في هذه المرحلة.

كما نشرت الصحيفة الإنجليزية أن ناديي فناربخشة التركي وستوك سيتي الإنجليزي يرغبان في ضم أحمد حجازي مدافع فريق وست بورميتش الإنجليزي الذي يلعب في دوري الشامبيون شيب، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة دوري البطولة الإنجليزية برصيد 60 نقطة. أحمد حجازي انضم لصفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي