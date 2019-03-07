الامارات | طلال الهاشمي: معسكر منتخب أصحاب الهمم يسير بصورة جيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن طلال الهاشمي: معسكر منتخب أصحاب الهمم يسير بصورة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدير الوطني والتنفيذي للأولمبياد الخاص، طلال الهاشمي، أن المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لأصحاب الهمم يسير بصورة جيدة، وأن الأجواء جيدة، وأن هنالك حالة من التفاؤل والثقة لدى معظم اللاعبين، كما أنهم يقبلون على التدريبات بشهية مفتوحة وبحماس كبير، وهو ما يؤكد رغبتهم الكبيرة في التحضير بصورة جيدة للظهور القوي في الحدث التاريخي، مشيداً في الوقت نفسه بالاهتمام الإعلامي بالبطولة.

وقال الهاشمي، في تصريحات صحافية بمدينة العين على هامش اليوم الإعلامي المفتوح، إن المنتخب خضع لمعسكر تدريبي بداية من 25 فبراير الماضي وسيستمر حتى الإثنين المقبل، موعد دخول الفرق لفنادق البطولة تجهيزاً لحفل افتتاح البطولة الذي ينتظر أن يحظى بحضور على مستوى عالٍ واهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأكد الهاشمي: «كل الأمور تسير حالياً بصورة مطمئنة، ونحن كلنا على ثقة بقدرة اللاعبين على الظهور بالصورة المطلوبة وتشريف الدولة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه». واختتم المدير الوطني والتنفيذي للأولمبياد الخاص بالقول: «الدولة استثمرت في أبنائها أصحاب الهمم، وجعلت لهم الأولوية في كل الأمور المجتمعية والدعم اللامحدود الذي حصلنا عليه، سواء كان من القيادة الرشيدة أو شرائح المجتمع الأخرى، الذي أسهم بشكل كبير في الوصول إلى هذه الأعداد المشاركة في هذه الدورة، ونطمح الى أن يتيح المجتمع فرصة أكبر لأصحاب الهمم لدمجهم في المجالات المختلفة.