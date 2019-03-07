الامارات | تحديد ملعبَي مباراتَي نصف نهائي الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ملعبَي مباراتَي نصف نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد ملعبَي مباراتَي نصف النهائي في كأس رئيس الدولة، المقررة 16 الجاري. وعقدت اللجنة اجتماعها بتشكيلها الجديد برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة خليفة الجرمن، وبحضور عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة أحمد المهبوبي، والأعضاء راشد حسن الهلي وخليل غانم مبارك وحمد علي الشبيبي.

ويستضيف استاد بني ياس في الشامخة بأبوظبي، مباراة الظفرة مع الشارقة، على أن تقام الساعة 17:45، في حين يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي مباراة الوصل وشباب الأهلي، وتقام الساعة 20:45 مساءً.

وكان الظفرة حجز مقعده في نصف النهائي، بعد فوزه على دبا بنتيجة 0-2، فيما تأهل فريق الوصل على حساب الفجيرة، بعد أن فاز عليه (2-0)، والشارقة بفوزه على فريق الإمارات (1-2)، وشباب الأهلي على حساب النصر بضربات الجزاء الترجيحية (3-5).