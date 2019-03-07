الامارات | أحمد خليل «نجم الجولة» الـ 17 في استفتاء «سبورت فور أوول»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل «نجم الجولة» الـ 17 في استفتاء «سبورت فور أوول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شبكة سبورت فور أوول، عن فوز الهداف الدولي مهاجم شباب الأهلي، أحمد خليل، أفضل لاعب في آسيا 2015، بكأس (نجم الجولة) الـ17 من دوري الخليج العربي.

وخطف خليل، الذي قاد فريقه لفوز مستحق على العين بثنائية نظيفة، جائزة «نجم الجولة» الـ17، بعد منافسة مع جناح الشارقة المتألق ريان مينديز، حيث جمع خليل أعلى الأصوات في استفتاء متابعي شبكة سبورت فور أوول، بـ404 أصوات، وجاء مينديز ثانياً بـ379، فيما منحت جماهير سبورت فور أوول هداف دوري الخليج العربي علي مبخوت 297 صوتاً، احتل بها المركز الثالث.

وأسفرت بقية نتائج التصويت عن وجود خميس إسماعيل رابعاًُ بـ121، وسيباستيان تيغالي خامساً، وفي المركز السادس تومي رييس، ورومولو دوس سانتوس سابعاً.

وقام وفد من إدارة الجائزة بزيارة خاصة لنادي شباب الأهلي، أول من أمس، ضم مدير مركز الشبكة عبدالرسول عبدالله، ومالك شركة Eak لوكلاء اللاعبين عيسى الخاجة، ومحمد الهرمودي، وقام بتسليم كأس المسابقة لأحمد خليل والهدايا المخصصة من الرعاة، وأعرب نجم الفرسان عن سعادته بهذه الجائزة، التي يأمل من خلالها أن تكون دافعاً له لتقديم الافضل في الجولات القادمة، وتقدم بالشكر لإدارة الجائزة والجمهور الذي أسهم في تتويجه نجماً لهذه الجولة.