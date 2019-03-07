الامارات | اتحاد السباحة يعتمد مشاركة أصحاب الهمم بعد نجاح تجربة «إياد»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يعتمد مشاركة أصحاب الهمم بعد نجاح تجربة «إياد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّر مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة سلطان السماحي، تسجيل أصحاب الهمم في كشوفات الاتحاد ومشاركتهم في البطولات الرسمية التي ينظمها بشكل رسمي وبشكل مجاني من دون أي رسوم، وذلك بعد نجاح تجربة الطفل إياد عماد في بطولة كأس الإمارات التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين في مجمع حمدان الرياضي.

وشارك الطفل إياد، وهو من أصحاب الهمم، في عدد من السباقات القصيرة وقدم مستوى متميزاً نال عليه تشجيع الحضور الكبير الذي وجد في البطولة التي شهدت مشاركة 970 سباحاً وسباحة.

وقال رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي لـ«الإمارات اليوم»: إن «الاتحاد يفتح أبوابه لأصحاب الهمم للتسجيل في الاتحاد بشكل مجاني، إضافة إلى المشاركة في البطولات خصوصاً بعد النموذج الحالي المتمثل بالطفل إياد عماد، الذي أعطى الأمل للكثيرين ممن يرغبون في ممارسة الرياضة، وأنها لا تقف عن حد معين، وأطلب من الأندية والأكاديميات الخاصة تبني كل الحالات ودراسة إقامة بطولة خاصة بأصحاب الهمم بشكل منتظم لتشجيعهم على ممارسة الرياضة».