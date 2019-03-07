الامارات | ميرزا وصيف المرحلة الثانية في طواف جنوب إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا وصيف المرحلة الثانية في طواف جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق درّاج المنتخب الوطني يوسف محمد ميرزا، المركز الثاني في المرحلة الثانية لطواف جنوب إفريقيا (جود هوب)، التي أقيمت أمس، لمسافة 114 كيلومتراً. وبهذه النتيجة تقدّم ميرزا إلى المركز الثالث في الترتيب الفردي العام، فيما تمكن المنتخب من التقدم للمركز الثاني في الترتيب الفرقي بعد نجاح النجوم أحمد المنصوري ومحمد المنصوري ومحمد المروي وجابر المنصوري وخالد معيوف في تحقيق مراكز متقدمة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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