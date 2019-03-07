شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية أمام باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم مانشستر يونايتد بطاقة العبور إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في قلب الطاولة على مُضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمراء، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأنهى مانشستر يونايتد شوط المباراة الأول أمام باريس سان جيرمان متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وكان الشوط الأول على وقع مثير على عكس المتوقع، حيث سارت التوقعات إلى سيطرة باريسية مطلقة أمام جز للضيوف الذين يفتقدون أغلب قوامهم الأساسي.

وتقدم روميلو لوكاكو مبكرًا لصالح مانشستر يونايتد مستغلًا خطأ دفاعيًا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليعطي مانشستر يونايتد تقدمًا مبكرًا كان في أمس الحاجة إليه.

ونجح الظهير الأيسر الإسباني خوان بيرنات في تعديل النتيجة بعدما ترجم عمل هجومي رائع بدأ من أقدام داني ألفيش مرورًا بأقدام كيليان مبابي الذي مررها بدوره إلى بيرنات الذي سجل الهدف.

وبعد خطأ فادح من الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، نجح روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الثاني، بعدما ارتدت تسديدة ماركوس راشفورد البعيدة من الحارس الدولي الإيطالي.

وفي شوط المباراة الثاني حاول مانشستر يونايتد الوصول إلى هدف ثالث يحسم به بطاقة العبور، في مقابل محاولات من باريس سان جيرمان لقتل المباراة تمامًا.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء اختسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، في سيناريو مثير إلى حد كبير.

وتولى ماركوس راشفورد تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح ليعبر بمانشستر يونايتد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في سيناريو لم يتوقعه أكثر المتفائلين.