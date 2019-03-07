مبابي يفض الشراكة مع رياض محرز

صنع النجم كيليان مبابي هدفا لباريس سان جيرمان في مرمى ضيفه مانشستر يونايتد، مساء الأربعاء، في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف سان جيرمان في الدقيقة 12، عندما وصلت الكرة في الناحية اليمنى إلى مبابي الذي مررها على طبق من ذهب إلى الإسباني خوان بيرنات، الذي تابعها من مسافة قريبة في الشباك.
ووفقا لإحصائيات موقعة "سكواكا"، فقد ساهم مبابي في تسجيل 22 هدفا خلال 25 مباراة بمسيرته في التشامبيونزليج، بواقع 14 هدفا و8 تمريرات حاسمة.
كما أن مبابي انفرد بصدارة أفضل صانعي الأهداف في المسابقة هذا الموسم، برصيد 5 تمريرات حاسمة، بفارق تمريرة حاسمة واحدة عن لاعب ليون ممفيس ديباي ونجم مانشستر سيتي رياض محرز.
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