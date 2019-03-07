بايرن ميونخ ينتقد قرار لوف ومولر يبدي انزعاجه

انتقد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الطريقة التي استبعد بها يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، ثلاثي الفريق توماس مولر وماتس هوميلس وجيروم بواتينج من حسابات الفريق في الفترة المقبلة.

كان لوف، قد أعلن أمس استبعاد هاميلس وجيروم بواتينج وتوماس مولر، الذين فازوا مع ألمانيا ببطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، من قائمة المنتخب الألماني الذي يستعد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وذكر النادي في بيان على لسان رئيسه كارل هاينز رومينيجه ومدير الكرة حسن صالح حميديتش اليوم الأربعاء، أنهم لن يعلقوا على قرار المدرب، لكن النادي يعتقد أن توقيت القرار وطريقة إخبار الثلاثي بها يثير الكثير من الأسئلة.

واعترض النادي في بيانه على التوقيت، حيث ذكر البيان أن ذلك يأتي قبل أسبوع من المواجهة الحاسمة في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الانجليزي ، وأثناء الصراع على صدارة الدوري الألماني (بوندسليجا) مع بوروسيا دورتموند.

وأضاف البيان أن النادي لم يتلق أي ملاحظة من لوف أو مساعده أوليفر بيرهوف، وذلك خلال زيارة الثنائي للفريق أمس الثلاثاء، ولم يكن هناك أي حديث عن القرار.

وعلق توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، على قرار استبعاده من تشكيلة المنتخب الألماني، وذلك عبر فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"انستجرام"، قائلا: "لا أفهم ما إذا كان القرار بشأني نهائي ".

وأضاف: "أنا وماتس هوميلس وجيروم بواتنج، نعتقد أن بامكاننا لعب كرة القدم بمستوى عال ".

وأكد مولر / 30 عامًا/ : "أنا لا أشكك في حق لوف في اتخاذ القرار، وكلما فكرت في الأمر والطريقة التي تم بها اتخاذ القرار، أشعر الإنزعاج".

وقام لاعب بايرن ميونخ الألماني30/ عاما/ بنشر صورة له مع نجله لودفيج وكتب بجوار الصورة كلمة "الحميم"، في إشارة إلى طفله الذي يبلغ من العمر عاما واحدا.

وقال بواتنيج مدافع بايرن ميونخ أنه حزين من القرار، لكنه يحترم وجهة نظر المدرب.

ولعب المنتخب الألماني أخر مباراة دولية له في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ، لكن لوف سيعلن قريبًا عن القائمة التي سيتم استدعاءها لمواجهة صربيا وديًا يوم 20 آذار/مارس الجاري، وهولندا في أول جولات تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد أربع أيام من المباراة الأولى.

وتلقى لوف العديد من الانتقادات بسبب الاعتماد على لاعبين كبار في السن، خاصة بعدما عانى المنتخب الألماني من خروج مدو في كأس العالم 2018 بروسيا، وكذلك الهبوط للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وقال لوف 59/ عامًا/، أن استبعاد الثلاثي جاء كإشارة واضحة على التجديد في صفوف المنتخب الألماني.

سيرجي جنابري جناح بايرن ميونخ ، أحد الوافدين الجدد في المنتخب الألماني، أكد أنه كان متفاجئًا من قرار استبعاد الثلاثي، لكنه قال أن زملائه قادرون على المضي قدمًا.

ونفى جنابري 23/ عامًا/، الذي مدد تعاقده مع الفريق البافاري حتى عام 2023، أن يكون استبعاد الثلاثي من المنتخب يزيد من الضغوط على كاهله، مؤكدًا على أن كل لاعب ينظر إلى نفسه أولًا.

وأضاف : أنا لا أفكر بتلك الطريقة، اذا كان توماس موجودًا في المنتخب الوطني أو في أي مكان، هو لن يفكر اذا كنت أنا موجودًا أم لا".